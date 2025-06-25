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Глава МИД Польши заявил, что Путин «разбудил гиганта»

Сикорский: Путин разбудил гиганта, Европа тратит настоящие деньги на оборону
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Yves Herman/Reuters

Президент России Владимир Путин «разбудил гиганта» в лице Евросоюза, который начал тратить «настоящие деньги» на оборону и в будущем может обогнать Москву по этому показателю. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на NATO Public Forum, трансляция которого велась на YouTube.

Он назвал Россию «главной угрозой Европе», поэтому Евросоюзу нужно «быть лучше россиян». В этой связи он указал на увеличение расходов на оборону и подчеркнул, что речь идет «о настоящих деньгах».

«Путин разбудил гиганта, мы начали тратить настоящие деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах. Россия через несколько лет окажется в ситуации, когда ей будет сложно равняться нашим расходам, как было с СССР в 1980-х», — сказал Сикорский.

Накануне федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в бундестаге заявил, что не видит иного пути к миру на Украине, кроме как усиления давления на Россию, поскольку президент Владимир Путин якобы понимает только язык силы. По его словам, для подлинного и длительного мира нужно желание всех сторон. При этом, по его словам, сейчас такой ситуации не наблюдается.

Ранее Зеленский начал пугать нападением России на НАТО.

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