Путин анонсировал серийное производство «Орешника»

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране разворачивается серийное производство ракетных комплексов средней дальности «Орешник». Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе встречи с лучшими выпускниками военных вузов глава государства отметил, что сейчас в России, как и прежде, одним из приоритетных направлений является техническая модернизация армии и флота, прежде всего, в рамках новой государственной программы вооружений.

«Особое внимание здесь уделим нашей ядерной триаде», — сказал Путин.

По его словам, в Ракетные войска стратегического назначения поступят современные комплексы «Ярс», а авиационную часть стратегических ядерных сил уже в этом году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160-М.

«Кроме того, разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях», — сказал президент России.

Он добавил, что в состав Военно-морского флота войдут новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения.

«Орешник» — новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета с разделяющейся боеголовкой. Ее можно оснащать как в ядерном, так и в неядерном варианте, дальность полета — 5500 километров. Первый экспериментальный запуск в реальных боевых условиях произошел 21 ноября 2024 года по объекту в Днепре.

Ранее стало известно, когда в Белоруссии будет размещен ракетный комплекс «Орешник».