На Украине назвали потери от отмены льгот ЕС

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук заявил, что убытки украинского экспорта от завершения режима торговых льгот с Евросоюзом в 2025 году составят порядка $800 млн. Об этом сообщает ТАСС.

«По нашим оценкам, чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли сверх квот и переориентации на рынки других стран в течение июня — декабря этого года составят около $800 млн», — заявил он.

Торговые преференции Евросоюза для Украины перестанут действовать с 6 июня.

Экономист Иван Лизан ранее прокомментировал решение Евросоюза увеличить пошлины на украинский сельхозимпорт. По его мнению, такая мера защитит европейских фермеров, поскольку для ЕС важнее собственное производство, чем закупка дешевой продукции. Он добавил, что отмена льгот ослабляет позиции Киева на потенциальных мирных переговорах, поскольку Россия может пригрозить парализовать украинское судоходство и еще больше обрушить экономику страны.

Ранее в Европе потребовали от ЕК ограничить импорт сельхозпродукции с Украины.