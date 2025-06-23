Венгрия пообещала не пропускать в страну украинскую продукцию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не допустит попадания сельхозпродукции с Украины до ее вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на трансляцию выступления дипломата по итогам встречи глав МИД стран ЕС, которую вел телеканал М1.

Сийярто отметил, что Украина стремится ускорить интеграцию с рынками ЕС, однако для венгерских фермеров это невыгодно. Им придется конкурировать с дешевыми и некачественными украинскими сельхозтоварами, что может привести к их разорению.

В январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что венгерские, польские и французские аграрии обанкротятся, если Украина после окончания боевых действий «присоединится к европейской экономике». По его мнению, вступление республики в европейское содружество потребует введения серьезных защитных мер в области сельского хозяйства.

22 мая представитель Еврокомиссии Балаш Увари сообщил, что ЕС принял решение не продлевать действие временного режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции из Украины. В следствие этого с 6 июня Украина потеряла льготный доступ на европейский рынок, и на ее товары вновь будут распространяться стандартные таможенные пошлины.

Ранее на Украине назвали потери от отмены льгот Евросоюза.