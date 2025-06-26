Еврокомиссар призвал создать «армию беспилотников» на случай нападения России

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен создать армию из миллионов беспилотников на случай нападения России. В интервью Sky News он подчеркнул, что готовиться нужно уже сейчас.

«У России может быть около пяти миллионов беспилотников, поэтому нам нужны возможности, превышающие эти, чтобы одержать победу», — заявил Кубилюс.

По его словам, если президент России Владимир Путин «отдаст приказ», ЕС столкнется с проверенной в боях армией, способной использовать миллионы беспилотников.

До этого Кубилюс заявлял, что Россия якобы не обладает силой, которую ей приписывают, в связи с чем не сможет одержать верх в конфликте на Украине. Еврокомиссар назвал единственным выходом из ситуации усиление давления на Москву и продолжение поддержки Украины. По его словам, за три года противостояния «Украина выжила», а Россия не сможет победить в конфликте.

Ранее глава МИД Финляндии захотела «подтолкнуть» Путина к прекращению огня.