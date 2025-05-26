Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Россия якобы не обладает силой, которую ей приписывают, в связи с чем не сможет одержать верх в конфликте на Украине. Его слова приводит LRT.

«Россия не так сильна, как иногда считают, и я не вижу никаких доказательств большой силы России», – утверждает Кубилюс.

В то же время он затруднился ответить, как будет развиваться конфликт далее, отметив, что «реалии говорят сами за себя». Еврокомиссар назвал единственным выходом из ситуации усиление давления на Москву и продолжение поддержки Украины. По его словам, за три года противостояния «Украина выжила», а Россия не сможет победить в конфликте.

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Запад оказывать «сильнейшее давление» на Россию, чтобы прекратить конфликт на Украине.

Ранее конгрессмен призвал США и союзников вооружать Украину «до зубов».