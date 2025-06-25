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Глава МИД Финляндии захотела «подтолкнуть» Путина к прекращению огня

Глава МИД Финляндии Валтонен: пришла пора подтолкнуть Путина к прекращению огня
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Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что пришло время усилить давление на Россию, чтобы «подтолкнуть» президента Владимира Путина к прекращению конфликта. Ее слова по прибытии на саммит НАТО в Гааге приводит «Европейская правда».

По ее утверждению, поддержка Украины со стороны Запада непоколебима, и прекращение огня нужно сейчас. Она считает, что только Владимир Путин якобы является тем, кто не желает такого сценария, поэтому пришла пора «подтолкнуть его к этому».

«Наша стратегия здесь тройная. Первое: усиление нашей собственной защиты и сдерживания. Второе: давление на Путина и Россию, мы должны здесь действовать как отдельные страны, как Европейский Союз, вместе с США. Мы надеемся, что пакет санкций, который находится в Сенате, продвинется вперед на следующей неделе», – заявила Валтонен.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна ожидает от Евросоюза мощных санкций против России, которые могут ударить по «военному бюджету» страны.

Ранее Мерц сделал резкое заявление о Путине.

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