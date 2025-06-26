Депутат Рады отметил деталь на встрече НАТО о Зеленском

Дубинский: Зеленского посадили в угол на ужине с лидерами НАТО

Президента Украины Владимира Зеленского посадили в угол зала, где прошел ужин лидеров стран НАТО. Об этом заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что на ужине сидел в углу зала, а не в центре, рядом с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, и не с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Дубинского, к Зеленскому посадили «номинальную» королеву Нидерландов Максиму, премьер-министра Канады Марка Карни и еще ряд персонажей.

По мнению депутата, «это стол аутсайдеров, изгоев международной политики».

Дубинский считает, что Зеленского «отсадили в угол, не чтобы обидеть, а чтобы он не отсвечивал перед встречей с Трампом».

До этого сообщалось, что Трамп и Зеленский на встрече на саммите НАТО в Гааге обсудили возможность совместного производства беспилотников для ВСУ.

Трамп после саммита НАТО в Гааге также заявил, что США рассмотрят возможность поставки Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее Зеленский заявил, что США отправили тысячи обещанных ВСУ ракет на Ближний Восток.