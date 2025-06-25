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Зеленский говорил с Трампом о совместном с США производстве беспилотников

Зеленский заявил, что обсудил с Трампом совместное производство БПЛА
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UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский на встрече на саммите НАТО в Гааге обсудили возможность совместного производства беспилотников для ВСУ. Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

«Также говорили о возможном сопроизводстве дронов. Можем усилить друг друга», — отметил он.

Трамп после саммита НАТО в Гааге также заявил, что США рассмотрят возможность поставки Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

21 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина запросила у США пакет оружия с ЗРК Patriot. Он отметил, что между министром экономики Украины Юлией Свириденко и главой американского минфина Скоттом Бессентом «построен очень хороший диалог». Украинский политик добавил, что чиновники встретились в Канаде, где Бессенту была передана просьба о новом пакете оружия. Зеленский уточнил, что Украина ждет фидбек на этот счет.

Ранее Зеленский заявил, что США отправили тысячи обещанных ВСУ ракет на Ближний Восток.

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