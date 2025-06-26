Власти США намерены ограничить доступ конгресса к секретным данным

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить объем передаваемой в конгресс секретной информации после того, как произошла утечка данных о результатах ударов Вооруженных сил США по объектам иранской ядерной программы. Об этом сообщает Axios.

В публикации подчеркивается, что представители Демократической партии США уже выражали недовольство отказом Белого дома предоставлять информацию об ударах по Ирану ряду конгрессменов.

Издание утверждает, что ограничение доступа конгресса к секретным данным может спровоцировать очередную волну критики администрации Трампа.

До этого член комитета сената по делам вооруженных сил Тим Кейн заявил, что решение о начале наступательных действий США против Ирана было принято без одобрения конгресса, что, с точки зрения конгрессмена, является недопустимым.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее Трамп анонсировал переговоры США и Ирана.