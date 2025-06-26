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В ЦРУ прокомментировали состояние ядерной программы Ирана

Глава ЦРУ Рэтклифф: ядерная программа Ирана «серьезно пострадала»
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Andrew Harnik/AP

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что у ведомства есть «достоверные разведданные» о том, что в результате ударов США ядерная программа Ирана «серьезно пострадала». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, на это указывают новые разведданные из «исторически надежного и точного источника». Рэтклифф добавил, что на восстановление иранских ядерных объектов «потребуется много лет».

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что иранские ядерные объекты получили серьезные повреждения в результате ударов США и Израиля.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее сообщалось, что США не уничтожили ядерную программу Ирана.

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