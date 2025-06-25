В Иране подтвердили, что ядерные объекты страны сильно повреждены

Иранские ядерные объекты получили серьезные повреждения в результате ударов США и Израиля. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел республики Эсмаил Багаи телеканалу Al Jazeera.

«Да, наши ядерные объекты серьезно повреждены. Это точно, потому что [они] неоднократно подвергались ударам. Мне нечего добавить по этой теме, потому что это технический вопрос», — сказал он, отметив, что Организация по атомной энергии Ирана и другие соответствующие агентства занимаются этим вопросом.

На сколько сильно они были повреждены и возможно ли их восстановить, представитель МИД не уточнил.

25 июня американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Politico на полях саммита НАТО заявил, что иранский ядерный объект в Исфахане был полностью разрушен.

Ранее сообщалось, что США не уничтожили ядерную программу Ирана.