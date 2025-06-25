Трамп заявил, что нужно «что-то делать» с Украиной

Bloomberg: Трамп считает, что ситуация на Украине вышла из-под контроля

Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация на Украине полностью вышла из-под контроля. Об этом пишет Bloomberg.

«Президент США заявил на закрытом заседании с коллегами — лидерами НАТО, что необходимо что-то делать с Украиной, поскольку ситуация там «полностью вышла из-под контроля», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что остальные союзники Украины расценили это заявление как «позитивный сигнал» Вашингтона относительно помощи Киеву.

До этого Трамп в эфире телеканала Sky News назвал президента Украины Владимира Зеленского «хорошим парнем».

Также Трамп рассказал, что много общался с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский президент уточнил, что Путин был очень мил и «очень хорошо помогал в Иране». Он добавил, что прогресс в разрешении конфликта на Украине «сделан».

Ранее Вэнс заявил о появлении «доктрины Трампа».