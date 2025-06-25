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Во Франции призвали возобновить обсуждение ядерной программы Ирана

Associated Press: Макрон хочет возобновить переговоры по ядерной проблеме Ирана
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Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран, США и страны Европы возобновить переговоры по вопросам урегулирования иранской ядерной проблемы. Об этом пишет Associated Press (AP).

«В предстоящие недели нам придется сделать выбор в связи с этим вопросом», — сказал французский лидер после саммита НАТО в Гааге.

Макрон также сказал, что надеется, что перемирие между Ираном и Израилем продлится максимально долго.

До этого в Израиле заявили, что удары по Ирану на годы отбросили его возможности по разработке ЯО

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Ранее в Иране раскрыли, чем обернулись попытки США и Израиля уничтожить ядерную программу.

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