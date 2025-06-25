В Израиле заявили, что удары по Ирану на годы отбросили его возможности по разработке ЯО

Канцелярия Нетаньяху: удар США по Фордо в Иране вывел объект по обогащению урана из строя

Удар США по иранскому заводу Фордо уничтожил критически важную инфраструктуру и вывел объект по обогащению урана из строя. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от имени израильского Управления по атомной энергии.

В документе говорится, что американские удары по ядерным иранским объектам в сочетании с израильскими ударами по другим элементам военной ядерной программы Ирана на много лет отбросили возможности республики по разработке ядерного оружия.

В канцелярии добавили, что «стратегический результат» сохранится, если Иран вновь не получит доступа к ядерным материалам.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок. Трамп настаивает на том, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом Иран и некоторые СМИ сообщили, что завод получил лишь частичные повреждения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране раскрыли, чем обернулись попытки США и Израиля уничтожить ядерную программу.