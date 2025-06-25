Политолог объяснил, почему трамп настоял на перемирии на Ближнем Востоке

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему перемирие между Израилем и Ираном случилось куда более в сжатые сроки, чем предполагалось в самых смелых прогнозах. По его словам, президент США Дональд Трамп не способен работать вдолгую.

«Судя по тому, что Трамп в целом по характеру спринтер, а не и марафонец, он не терпит длинные дистанции, не держит темп, не работает в долгую, поэтому он пошел по наиболее простому и эффективному пути», — сказал эксперт.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Президент США Дональд Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

Утром 24 июня Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома призвал стороны не нарушать его.

Ранее в России заявили о начале мировой войны.