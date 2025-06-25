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В России заявили о начале мировой войны

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о наступлении третьей мировой войны
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Третья мировая война уже наступила. Такое мнение высказал заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

По словам военного, наличие или отсутствие ядерных ударов не является основным свойством мировой войны, происходящее сейчас в мире свидетельствует о ее наступлении.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов не исключил, что конфликт между Ираном и Израилем может обернуться третьей мировой войной. По его словам, Россия приложила немало усилий, чтобы повернуть конфликт в мирное русло. Сенатор подчеркнул, что если все эти сигналы о прекращении огня реализуются, это будет «очень хорошо».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что разговоры об угрозе третьей мировой войны стали будничными.

Ранее званием «Герой Чечни» наградили украинца из спецназа «Ахмат».

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