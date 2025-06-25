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В Словакии назвали разрушительными планы ЕК запретить импорт энергосырья из РФ

Pravda: в Словакии раскритиковали планы ЕК запретить импорт энергосырья из РФ
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Vasily Fedosenko/Reuters

Ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии раскритиковала планы Еврокомиссии (ЕК) запретить импорт энергетического сырья из РФ. Об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda.

По информации портала, Ассоциация считает возможный запрет на поставки в Европейский союз российского энергосырья с 2028 года будет иметь разрушительные последствия, которые окажут влияние как на энергетическую безопасность, так и на конкурентоспособность стран сообщества.

Pravda пишет, что предложение ЕК предлагает к принятию без тщательной подготовки и выработки механизмов компенсации для европейских импортеров энергоресурсов из РФ.

Как заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, ЕК не рассматривает возможность выплаты компенсаций за отказ стран Евросоюза от российского газа. По его словам, многие страны уже закончили импортировать энергоресурсы из России, заплатив за это высокую цену.

6 мая агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту топлива уже в текущем году.

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК по отказу от энергоносителей из РФ.

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