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Странам ЕС не будут выплачивать компенсации за отказ от российского газа

Еврокомиссар Йоргенсен: ЕК не рассматривает компенсации за отказ от газа из РФ
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Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) не рассматривает возможность выплаты компенсаций за отказ стран Евросоюза (ЕС) от российского газа. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, передает ТАСС.

«Нет, мы не предлагаем компенсации. Многие страны уже закончили импортировать энергоресурсы из России, заплатив за это высокую цену, это было очень трудно для них», — сказал еврокомиссар.

6 мая агентство Reuters сообщило, что ЕК предложила запретить закупки российского газа к концу 2027 года. Представленная комиссией «дорожная карта» предполагает введение запрета на новые сделки по импорту топлива уже в текущем году.

16 июня венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК. Глава ведомства отметил, что Еврокомиссия все равно планирует реализовать этот план. Это связано с тем, что «Брюссель лег под Киев», подчеркнул министр.

Ранее ЕС нашел способ обойти вето Венгрии и Словакии на запрет импорта российского газа.

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