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Трамп на полях саммита НАТО начал встречу с Зеленским

Телеканал «Общественное»: Трамп встретился с Зеленским на полях саммита НАТО
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп начал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источники.

«Встреча Зеленского и Трампа началась», — говорится в сообщении.

До этого Трамп в эфире телеканала Sky News назвал президента Украины Владимира Зеленского «хорошим парнем».

Также Трамп рассказал, что много общался с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский президент уточнил, что Путин был очень мил и «очень хорошо помогал в Иране». Он добавил, что прогресс в разрешении конфликта на Украине «сделан».

Зеленский в среду впервые за три года надел классический костюм. При этом на фотографиях с мероприятия заметно, что вместо классического пиджака на украинском лидере надета облегченная черная куртка.

Финский фотограф и журналист Сами Саллинен в свою очередь отмечал, что Зеленский решил надеть на саммит НАТО костюм, опасаясь унижений со стороны Трампа. Он предположил, что подобный жест со стороны Зеленского указывает на его мнение о важности саммита по отношению к прошлому визиту президента Украины в Белый дом.

Ранее Вэнс заявил о появлении «доктрины Трампа».

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