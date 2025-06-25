Вэнс заявил о появлении «доктрины Трампа»

Вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс после ударов США по Ирану заявил о появлении «доктрины Трампа». В интервью изданию Breitbart он указал, что она станет доминирующей в американской внешней политике.

По словам Вэнса, ее суть заключается не в том, чтобы менять политические режимы в третьих странах, а в комбинации дипломатии и точечного применения военной силы в случае необходимости без втягивания в длительные конфликты.

«Я думаю, что доктрина Трампа станет доминирующей силой в американской внешней политике, а не только во внешней политике республиканцев. Я думаю, что люди будут очень четко понимать этот подход, определять наши интересы, пытаться использовать дипломатию, а затем использовать подавляющую военную силу, когда дипломатия терпит неудачу», — сказал он.

На примере Ирана вице-президент США указал, что Вашингтон не пытался сменить политический режим и насадить демократию.

«Мы не пытаемся превратить Иран в Висконсин, мы уничтожаем их ядерную программу, и как только мы это сделаем, мы уйдем», — подчеркнул Вэнс.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее политолог оценил шансы восстановить монархию в Иране под властью Пехлеви.