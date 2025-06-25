В США рассказали, зачем Зеленский надел костюм на саммит НАТО

Пользователи соцсетей в США обратили внимание на официальный наряд украинского лидера Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге, американцы считают, что глава государства таким образом хотел впечатлить президента США Дональда Трампа и получить больше иностранный помощи. Об этом пишет газета Daily Beast.

«Пользователи социальных сетей подхватили эту тему, делая грубые замечания и предполагая, что это была попытка произвести впечатление на Трампа и получить больше иностранной помощи», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, украинский президент «избегал костюмов» с начала СВО на Украине, выбирая вместо них «военную форму» в качестве символа солидарности с ВСУ.

Зеленский в среду впервые за три года надел классический костюм. При этом на фотографиях с мероприятия заметно, что вместо классического пиджака на украинском лидере надета облегченная черная куртка.

Финский фотограф и журналист Сами Саллинен в свою очередь отмечал, что Зеленский решил надеть на саммит НАТО костюм, опасаясь унижений со стороны президента США Дональда Трампа. Он предположил, что подобный жест со стороны Зеленского указывает на его мнение о важности саммита по отношению к прошлому визиту президента Украины в Белый дом.

Ранее Трамп назвал Зеленского хорошим парнем.