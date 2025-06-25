В Иране признали «серьезные повреждения» ядерных объектов после ударов США

Удары США нанесли значительный ущерб ядерным объектам Ирана. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, передает телеканал Al Jazeera.

«Наше ядерные объекты были серьезно повреждены, это точно», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что после ударов Соединенных Штатов по Ирану ядерная программа исламской республики отброшена на десятилетия назад.

Вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс после ударов США по Ирану рассказал о появлении «доктрины Трампа». По словам Вэнса, ее суть заключается не в том, чтобы менять политические режимы в третьих странах, а в комбинации дипломатии и точечного применения военной силы в случае необходимости без втягивания в длительные конфликты. На примере Ирана вице-президент США указал, что Вашингтон не пытался сменить политический режим и насадить демократию.

Ранее политолог оценил шансы восстановить монархию в Иране под властью Пехлеви.