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Трамп оценил последствия ударов США на ядерную программу Ирана

Трамп: ядерная программа Ирана отброшена на десятилетия назад
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что после ударов Соединенных Штатов по Ирану ядерная программа исламской республики отброшена на десятилетия назад. Как сообщает ТАСС, об этом Трамп заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Гааге.

«Полагаю, в целом [речь идет] о десятилетиях», — заявил Трамп.

Он отметил, что не думает, что Иран когда-либо возобновит ее снова.

Вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс после ударов США по Ирану заявил о появлении «доктрины Трампа». По словам Вэнса, ее суть заключается не в том, чтобы менять политические режимы в третьих странах, а в комбинации дипломатии и точечного применения военной силы в случае необходимости без втягивания в длительные конфликты. На примере Ирана вице-президент США указал, что Вашингтон не пытался сменить политический режим и насадить демократию.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее политолог оценил шансы восстановить монархию в Иране под властью Пехлеви.

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