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Политолог оценил шансы восстановить монархию в Иране под властью Пехлеви

Политолог Тарасов: наследник шаха Пехлеви не способен вернуть власть в Иране
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European Union

Наследник последнего шаха Ирана Реза Пехлеви является не более чем декоративной фигурой без ресурсов и возможностей вернуть власть в республике. Об этом в беседе с aif.ru заявил политолог Станислав Тарасов.

«Он как декоративная такая фигура, в реальной ситуации в Иране он не может ни на что влиять. У него нет ресурсов и возможностей. Он часто появляется в когорте американских политиков, признан в Израиле», — заявил Тарасов.

Он также указал, что сегодня монархические настроения в Иране «очень слабые». Сторонники монархии находятся в эмиграции и не настолько сильны, чтобы совершить переворот, считает аналитик.

По словам эксперта, сегодня в Иране идет борьба внутри самого исламского течения. Речь идет о жесткой и мягкой линиях и о выстраивании отношений с Западом, уточнил Тарасов.

Реза Пехлеви — сын последнего шаха Ирана. Он должен был занять престол после своего отца, однако эмигрировал во Францию после революции 1979 года и сейчас является одним из главных критиков действующих властей Ирана.

Ранее сын последнего шаха Ирана призвал сменить власть в республике.

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