НАТО постепенно превращает Финляндию в новую Украину. Об этом в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Так он отреагировал на сообщения о том, что страны альянса посылают своих военнослужащих ради создания новой бригады на территории Финляндии.

«Они постепенно делают из нашей страны новую Украину», — написал он.

До этого пресс-служба финских ВМС сообщила, что военно-морские силы (ВМС) Финляндии в июне примут участие в учениях НАТО Dynamic Messenger.

В мае в Финляндии проходили сухопутные учения Lively Sabre 25, в том числе вблизи границы Российской Федерации. В них принимали участие 3,5 тысячи военнослужащих НАТО.

В Балтийском море 3 июня стартовали учения НАТО Baltops-2025, в которых задействовано около 50 кораблей различных типов. К участию в маневрах привлечены штабной корабль ВМС США USS Mount Whitney (из состава 6-го флота, базирующегося в Южной Европе), немецкий фрегат FGS Bayern, а также значительное количество британских патрульных кораблей класса P2000.

5 июня министерство обороны Литвы сообщило о подписании министрами обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе совместной декларации, посвященной обеспечению безопасности Балтийского моря.

Ранее на Западе обеспокоились милитаризацией Прибалтики со стороны НАТО.