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На Западе обеспокоились милитаризацией Прибалтики со стороны НАТО

BZ: планы НАТО по перевооружению Прибалтики вызывают обеспокоенность
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Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

Планы НАТО по перевооружению стран Прибалтики ведут к милитаризации региона и вызывают беспокойство. Такую оценку дает издание Berliner Zeitung.

«Планы перевооружения стран Балтийского моря, входящих в НАТО, вызывают беспокойство», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что Североатлантический альянс обвиняет Россию в якобы в наличии «теневого флота» в регионе, не предоставляя при этом убедительных доказательств.

В Балтийском море 3 июня стартовали учения НАТО Baltops-2025, в которых задействовано около 50 кораблей различных типов. К участию в маневрах привлечены штабной корабль ВМС США USS Mount Whitney (из состава 6-го флота, базирующегося в Южной Европе), немецкий фрегат FGS Bayern, а также значительное количество британских патрульных кораблей класса P2000.

5 июня министерство обороны Литвы сообщило о подписании министрами обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе совместной декларации, посвященной обеспечению безопасности Балтийского моря.

Ранее Европу назвали главным препятствием на пути к миру на Украине.

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