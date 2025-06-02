Учения НАТО начались в Балтийском море

Учения НАТО Baltops-2025 с участием 50 кораблей начались в Балтийском море

В Балтийском море начались учения НАТО Baltops-2025. Об этом сообщил Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при министерстве обороны Польши.

Отмечается, что в этом году в маневрах примут участие около 50 различных типов кораблей. 6-й флот США, дислоцированный на юге Европы, направил на учения штабной корабль USS Mount Whitney. Германия задействует фрегат FGS Bayern, Великобритания — большую группу патрульных кораблей P2000.

Ракетный фрегат ORP Gen. T. Kosciuszko и корвет ORP Kaszub, два тральщика ORP Mamry и ORP Naklo Польши также уже прибыли в город Росток на северо-востоке Германии.

По данным института, участники учений в течение двух недель будут работать на обширных участках южной части Балтийского моря — от Датских проливов и полуострова Ютландия до Гданьского залива. На военно-морских полигонах экипажи ряда кораблей проведут артиллерийские стрельбы.

В учениях помимо кораблей, будет задействована военная авиация.

Ранее в Германии предупредили о рисках из-за учений РФ и НАТО на Балтике.