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Министры обороны НАТО подписали декларацию о безопасности Балтики

Главы МО стран НАТО подписали декларацию о безопасности Балтийского моря
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Global Look Press/Keystone Press Agency

Министерство обороны Литвы сообщило о подписании министрами обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе совместной декларации, посвященной обеспечению безопасности Балтийского моря. Об этом пишет «Интерфакс».

В декларации подтверждается приверженность укреплению безопасности региона путем усиления сотрудничества между НАТО и ЕС, улучшения координации обмена информацией и противодействия враждебной активности.

Литва также сообщила, что в преддверии саммита НАТО в Гааге планируется разработка конкретных мер по обеспечению безопасности Балтийского моря, включая защиту критически важной подводной инфраструктуры.

В Балтийском море 3 июня стартовали учения НАТО Baltops-2025, в которых задействовано около 50 кораблей различных типов. К участию в маневрах привлечены штабной корабль ВМС США USS Mount Whitney (из состава 6-го флота, базирующегося в Южной Европе), немецкий фрегат FGS Bayern, а также значительное количество британских патрульных кораблей класса P2000.

Ранее в Госдуме посоветовали НАТО оставить мечты о Балтийском и Черном морях.

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