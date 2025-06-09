В Финском заливе при участии Финляндии пройдут учения НАТО

ВМС Финляндии примут участие в учениях НАТО Dynamic Messenger в июне

Военно-морские силы (ВМС) Финляндии в июне примут участие в учениях НАТО Dynamic Messenger. Об этом сообщает пресс-служба финских ВМС.

«В июне в Финляндии пройдут учения НАТО Dynamic Messenger. В ходе учений будет протестировано использование морских беспилотных систем в условиях у финского побережья», — говорится в сообщении.

В Балтийском море 3 июня стартовали учения НАТО Baltops-2025, в которых задействовано около 50 кораблей различных типов. К участию в маневрах привлечены штабной корабль ВМС США USS Mount Whitney (из состава 6-го флота, базирующегося в Южной Европе), немецкий фрегат FGS Bayern, а также значительное количество британских патрульных кораблей класса P2000.

5 июня министерство обороны Литвы сообщило о подписании министрами обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе совместной декларации, посвященной обеспечению безопасности Балтийского моря.

Ранее на Западе обеспокоились милитаризацией Прибалтики со стороны НАТО.