Кравцов заявил, что в учебниках истории в странах СНГ есть негативные трактовки о России

Кравцов: в ряде стран СНГ в учебниках истории есть негативные трактовки о РФ

Учебники по истории в ряде стран СНГ имеют негативные трактовки о России. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Прежде всего, это касается нашего общего прошлого, периода пребывания территории республик в составе Советского Союза, которые в целом имеют негативный характер по отношению к России»‎, — сказал глава ведомства.

Кравцов добавил, что российская сторона планирует согласовать с этими государствами единые подходы к общему историческому прошлому.

Накануне сообщалось, что в 2026-2027 годах в школах может появиться учебник по истории Союзного государства РФ и Белоруссии. Бюджетная заявка на финансирование создания учебника в 2026 году уже направлена в постоянный комитет Союзного государства.

В 2024 году посол РФ в Минске Борис Грызлов называл необходимым введение таких учебников для устранения разночтений в трактовке некоторых событий в истории СССР и Российской империи.

22 июня Кравцов на встрече с авторами и редакторами новых учебников истории сказал президенту РФ Владимиру Путину, что раньше в российских школах было в ходу около 54 учебников истории, в настоящее время ситуация исправлена.

Ранее Путин поддержал идею об обязательном ЕГЭ по истории.