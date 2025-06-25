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Россия передала Ирану, Израилю и США предложения по урегулированию

Лавров: РФ передала Ирану предложения по урегулированию ситуации вокруг страны
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Россия передала Ирану, Израилю и США предложения по урегулированию ситуации вокруг Исламской Республики, Москва готова их обсудить. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с сотрудниками МИД Туркменистана, преподавателями и студентами Института международных отношений, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что эскалация вокруг Ирана вызывает «самую глубокую тревогу», она чревата дальнейшим подрывом безопасности как на Ближнем Востоке, так и во всем мире.

Лавров заявил, что Российская Федерация решительно осудила удары США по объектам ядерной программы Ирана, которые были предприняты вслед за атакой Израиля на республику. По словам министра, это нарушает международные нормы, в том числе устава Организации Объединенных Наций, режим нераспространения оружия массового уничтожения.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3». В обеих странах от ударов пострадали сотни человек.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее президент России Владимир Путин осудил атаки Израиля на Иран, назвав их категорически неприемлемыми.

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