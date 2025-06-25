В Госдуме извинятся перед Терешковой за ситуацию с ее здоровьем

Володин: перед Терешковой извинятся за инцидент с ее якобы плохим самочувствием

В Госдуме (ГД) извинятся перед депутатом и первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой за ситуацию со слухами о ее плохом самочувствии. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

«Это не красит ни нас депутатов, ни представителей журналистского сообщества. Потому что ей надо было выйти на встречу, она пошла по проходу, но так как, когда Валентина Владимировна идет по залу, обязательно найдется много депутатов, которые хотят с ней обняться, поздороваться, и образовалась толпа»‎, — сказал Володин.

До этого помощник Терешковой рассказал, что она чувствует себя нормально и обладает крепким здоровьем.

Позднее председатель комитета Госдумы (ГД) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что это штатная ситуация и у Терешковой всегда есть двое помощников, которые в определенное время выводят ее из зала.

Накануне сообщалось, что Терешковой стало плохо. После инцидента ТАСС со ссылкой на источник в ГД писал, что Терешкова чувствует себя хорошо и продолжает работу. По данным агентства, женщине не потребовалась медицинская помощь.

Ранее Путин поздравил Терешкову с днем рождения.