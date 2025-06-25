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Медведев заявил, что Евросоюз стал русофобской организацией

Медведев: русофобский ЕС мечтает о реванше против России
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что Евросоюз стал русофобской организацией и мечтает о реванше против России.

По словам Медведева, ЕС «медленно, но верно» превращается в военный блок.

«Это политизированная глобалистская, а с некоторых пор — яро русофобская организация. Организация, которая мечтает о реванше, направленном против России <...> Медленно, но верно Евросоюз превращается в самодостаточный военный блок, который должен постепенно начать конкуренцию с НАТО», — отметил зампред Совбеза РФ.

До этого Медведев похвалил выступление в сейме (парламенте) Латвии депутата, лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова в защиту русского языка.

В апреле 2024 года власти Латвии приняли решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного, школьникам с 2026 года начнут предлагать изучать один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны.

Ранее глава МИД Латвии необычно отреагировал на вопрос о депортации россиян.

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