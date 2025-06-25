В Кремле рассказали о контактах с Арменией, в том числе по делу Карапетяна

Песков: Россия находится в контакте с Арменией, в том числе по делу Карапетяна

Российская сторона находится в контакте с Арменией, в том числе и по делу об аресте бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он назвал Ереван «важным союзником» Москвы, а отношения Армении и России — «весьма развитыми и очень многопрофильными».

«Поскольку Карапетян является гражданином Российской Федерации, то соответствующие контакты осуществляются», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, находится ли Москва в контакте с Ереваном в связи с арестом Карапетяна.

Накануне предприниматель, владелец компании «Ташир Групп» Самвел Карапетян заявил, что нынешнее правительство Армении превратило политическое поле страны в цирк.

Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В отношении президента «Ташира» было возбуждено дело. Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении. Суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арестованного в Армении бизнесмена Карапетяна перевели в СИЗО.