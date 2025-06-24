Бизнесмен Карапетян обвинил власти Армении в превращении политического поля в цирк

Нынешнее правительство Армении превратило политическое поле страны в цирк. Об этом говорится в послании предпринимателя, владельца компании «Ташир Групп» Самвела Карапетяна, опубликованном в Telegram-канале Re:public of Artsakh.

«Что удалось нынешним властям? Превратить политическое поле в цирк. Национальное собрание — в ринг для рукопашных боев», — говорится в послании предпринимателя.

Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В отношении президента «Ташира» было возбуждено дело. Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении. Суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арестованного в Армении бизнесмена Карапетяна перевели в СИЗО.