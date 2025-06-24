Арестованного в Армении бизнесмена Карапетяна перевели в СИЗО

Арестованного в Армении бизнесмена, владельца компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна перевели из уголовного-исполнительного учреждения «Армавир» в следственный изолятор Службы национальной безопасности республики в Ереване. Об этом сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления минюста Армении Нона Навикян.

«Самвела Карапетяна перевели в уголовно-исполнительное учреждение «Ереван-Центр», — сказал собеседница агентства.

Других подробностей Навикян не привела.

18 июня суд в Ереване на два месяца арестовал Карапетяна. Предприниматель в ходе судебного заседания отверг обвинения против себя и назвал их беспочвенными. При этом адвокат бизнесмена Рубен Акопян отметил, что сторона обвинения выглядела неубедительно.

До этого предпринимателю предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Брат миллиардера Карен связал арест родственника с критикой им армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви.

Ранее сын Карапетяна обратился к армянам.