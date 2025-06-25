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В Кремле оценили возможность эскалации между Азербайджаном и Арменией после слов Алиева

Песков об обвинениях Алиева в адрес Армении: надеемся, что эскалации не будет
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Shutterstock/esfera

Россия надеется, что эскалации между Азербайджаном и Арменией после обвинений азербайджанского президента Ильхама Алиева в адрес Еревана не будет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, что этого не произойдет. Страны очень близки к завершению работы над договором, и мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности и безопасности в регионе <...> Мы готовы сделать все возможное, чтобы способствовать этому процессу», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о возможной эскалации между странами на фоне слов Алиева и отсутствия мирного договора.

Накануне азербайджанский президент заявил, что Армения является «государством-военным преступником».

По его словам, Ереван совершал агрессивные действия против гражданской инфраструктуры и мирного населения Азербайджана.

В декабре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова отозвать иски в международных судах против Баку после подписания мирного соглашения.

Ранее Пашинян рассказал о выгоде от потери Карабаха.

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