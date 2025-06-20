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Пашинян раскрыл выгоду от потери Карабаха

Пашинян заявил, что, отказавшись от Карабаха, Армения обрела суверенитет
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Александр Кряжев/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления по утверждению исполнения бюджета заявил, что, признав права Азербайджана на Нагорный Карабах в 2022 году, он трансформировал страну из «осажденной крепости» в суверенное государство. Его слова приводит ТАСС.

«Я много думал об этом вопросе, и вот мой вывод таков: мы не потеряли Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения», — заявил он.

В ходе заключительной речи Пашинян не согласился с обвинениями оппозиции в том, что он стал первым премьером Армении, кто признал Карабах в составе Азербайджана.

Премьер-министр добавил, что 6 октября он признал территориальную целостность Армении и факт ее переплетения с целостностью соседей. Пашинян подчеркнул, что вопрос Нагорного Карабаха использовался в качестве «удавки», чтобы Армения не стала независимым и суверенным государством.

До этого Пашинян заявил, что лично инициирует изменения в основной закон страны, если Конституционный суд республики не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.

Ранее Азербайджан и Армения обсудили обмен данными о пропавших без вести лицах.

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