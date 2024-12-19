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Ереван готов отозвать иски в международных судах против Баку

Пашинян: Армения готова отозвать иски в международных судах против Азербайджана
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Arnd Wiegmann/Reuters

Армения готова отозвать иски в международных судах против Азербайджана после подписания мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью агентству Арменпресс.

«Что касается отзыва представленных друг против друга исков, то, когда подписывается мирный договор, это логично, следовательно, идея для нас приемлема. <...> Нужно отказаться от решения споров не только в международных судебных инстанциях, а нужно отказаться от самих споров», — сказал он.

Также Пашинян заявил, что Армения готова не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе после ее делимитации.

20 марта парламент Армении ратифицировал соглашение между страной и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Соответствующее соглашение между Ереваном и ЕС было подписано в ноябре 2023 года.

До этого Европейский парламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией и призвал изучить предложение о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван нацелен на углубление отношений с Евросоюзом.

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