Пашинян рассказал о неудавшемся «госперевороте мошенников»

В Армении мог произойти государственный переворот, который пытались организовать «мошенники», однако их план провалился. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Этот процесс войдет в историю как «неудавшийся государственный переворот мошенников», — написал Пашинян, ссылаясь на материал портала Civic.

В статье говорится, что армянская оппозиция якобы собиралась свергнуть правительство Пашиняна при участии российских компаний и экс-президентов Армении. Журналисты опубликовали скан документа под названием «Стратегия переворота», в котором говорится, что цель переворота — передать власть народу и церкви, забрав ее у «режима Пашиняна».

В июне в Армении возбудили уголовное дело в отношении президента «Ташира» Самвела Карапетяна. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении. Суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашинян предложил главе Армянской церкви посмотреть на его детородный орган.