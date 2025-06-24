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Пашинян рассказал о неудавшемся «госперевороте мошенников»

Пашинян заявил о неудавшемся в Армении «госперевороте мошенников»
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Roman Naumov/Picvario Media/Global Look Press

В Армении мог произойти государственный переворот, который пытались организовать «мошенники», однако их план провалился. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Этот процесс войдет в историю как «неудавшийся государственный переворот мошенников», — написал Пашинян, ссылаясь на материал портала Civic.

В статье говорится, что армянская оппозиция якобы собиралась свергнуть правительство Пашиняна при участии российских компаний и экс-президентов Армении. Журналисты опубликовали скан документа под названием «Стратегия переворота», в котором говорится, что цель переворота — передать власть народу и церкви, забрав ее у «режима Пашиняна».

В июне в Армении возбудили уголовное дело в отношении президента «Ташира» Самвела Карапетяна. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении. Суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашинян предложил главе Армянской церкви посмотреть на его детородный орган.

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