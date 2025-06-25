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Орбан оценил страхи Европы из-за возможного нападения России

Орбан: Россия не является угрозой для Европы
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Bernadett Szabo/Reuters

Россия не представляет угрозы для европейских стран. Главная опасность для Европы кроется в потере конкурентоспособности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает ТАСС.

«Реальная угроза находится не в сфере безопасности, а в экономике. Она заключается в потере нашей конкурентоспособности в мировой торговле», — сказал венгерский политик перед началом пленарного заседания на саммите НАТО в Гааге.

Он также отметил, что не считает Россию «достаточно сильной» для того, чтобы представлять реальную угрозу для Европы.

Страны Европы в последнее время все чаще говорят об угрозе, которая якобы исходит со стороны России. В частности, к возможной войне с РФ призвали готовиться жителей Великобритании. Об этом говорится в стратегии национальной безопасности Соединенного Королевства.

В документе отмечается, что подобная угроза для страны появилась впервые за многие годы. В тексте, в частности, упоминается российско-украинский конфликт, а Россию называют страной, которая «несет угрозу всем континенту».

До этого генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса увеличить расходы на оборону. Он заявил, что это необходимо сделать, так как Россия может якобы «атаковать страны блока через 3-7 лет».

Президент Украины Владимир Зеленский также пугал страны НАТО нападением России. По его словам, РФ может атаковать в ближайшие пять лет, чтобы испытать прочность военного блока.

Ранее в США описали сценарий потенциальной войны между Россией и НАТО.

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