Генсек НАТО призвал увеличивать расходы альянса на оборону из-за России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса увеличивать расходы на оборону, пугая их якобы возможностью России «атаковать страны блока через 3-7 лет». Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас Россия знает, что любая атака вызовет смертоносный ответ, однако через 3,5,7 лет она может успешно атаковать, если мы не будем увеличивать расходы на оборону», — сказал Рютте.

В июне премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что Мадрид договорился с Североатлантическим альянсом об освобождении от обязательства по увеличению военных расходов до 5% ВВП.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут не увеличивать военные расходы, но остальные страны — члены НАТО должны это сделать. По словам главы Белого дома, государства НАТО должны повысить военные расходы до 5% от ВВП. Он раскритиковал Канаду и Испанию, отказавшиеся направлять 5% ВВП на военные нужды.

Ранее на ПМЭФ объяснили заинтересованность Вашингтона в увеличении военных расходов НАТО.