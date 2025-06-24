В Великобритании призвали готовиться к возможной войне

Великобритания должна активно готовиться к возможной войне на своей территории, говорится в стратегии национальной безопасности Соединенного Королевства. Об этом сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что подобная угроза для королевства появилась впервые за многие годы. В стратегии подчеркивается, что Великобритании необходимо активно готовиться к возможной угрозе непосредственно на территории страны, в том числе в условиях потенциального военного конфликта.

Также в документе упоминается российско-украинский конфликт, а Россию называют страной, которая «несет угрозу всем континенту».

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что британцам придется защищаться, чтобы сохранить «британский язык» и не заговорить на русском.

Также Рютте на публичном форуме блока перед саммитом альянса заявил, что Россия за 2-3 недели перенимает и применяет военные новшества, используемые против нее в зоне конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что страны НАТО могут увеличить инвестиции в оборону.