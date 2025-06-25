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Стало известно, когда Трамп встретится с Зеленским

Схоф: Трамп проведет встречу с Зеленским на полях саммита НАТО в среду
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге в среду, 25 июня. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, пишет РИА Новости.

«Насколько мне известно, сегодня после Атлантического совета у них состоится еще одна встреча», — сказал Схоф, отвечая на вопрос журналистов о том, встретятся ли Трамп с Зеленским.

24 июня Зеленский заявил о планах переговорить с Трампом во время саммита НАТО в Гааге. Тему беседы украинский политик раскрывать не стал.

В тот же день газета Washington Post со ссылкой на трех европейских чиновников сообщила, что лидеры стран ЕС на саммите НАТО хотят убедить главу Белого дома продавать американское оружие Украине.

Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи является побудить страны, входящие в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее в Германии заявили о новом «ударе» Трампа по Украине.

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