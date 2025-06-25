Си Цзиньпин пропустит саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро

SCMP: Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин не приедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

«Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС на следующей неделе в Рио-де-Жанейро», — говорится в сообщении.

По данным издания, делегацию Китая на саммите возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года.

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил, что пригласил на летний саммит БРИКС Мексику, Уругвай и Колумбию. Политик пояснил, что, по его мнению, хотя эти страны Латинской Америки не входят в организацию, их участие важно.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее в МИД назвали главную цель России на предстоящем саммите БРИКС.