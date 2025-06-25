Трамп опубликовал пародию на песню The Regents «Барбара Энн»

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео с песней «Бомби, бомби, бомби, бомби, бомби Иран» группы Vince Vance & the Valiants. Соответствующий ролик появился на его странице в соцсети Truth Social.

Bomb Iran (или «Бомби Иран») — название нескольких пародий на песню The Regents «Барбара Энн», которую написал Фред Фасерт в 1961 году. Однако особую популярность получила кавер-версия произведения — The Beach Boys 1965 года.

Спустя 15 лет группа Vince Vance & the Valiants выпустила самую известную пародию на песню.

«Бомби Иран» вновь стала популярной в 2007 году во время президентской кампании Джона Маккейна. В этом году она стала массово использоваться во время ударов США по иранским ядерным объектам.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в США заявили, что Иран стал «намного дальше» от получения ядерного оружия после американских ударов.