В США заявили, что Иран стал «намного дальше» от получения ядерного оружия

Иран сейчас находится «намного дальше» от получения ядерного оружия, чем до американских ударов по республике. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью изданию Politico.
По его словам, также большой ущерб был нанесен «различным компонентам» ядерной программы Ирана.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».
В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».
Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».
Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф объявил об окончании войны Израиля и Ирана.