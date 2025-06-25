В США заявили об окончании войны между Израилем и Ираном

NYP: спецпосланник США Уиткофф объявил об окончании войны Израиля и Ирана

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что война между Израилем и Ираном окончена. Его слова передает газета The New York Post (NYP).

«Никто не стреляет друг в друга. Все кончено», — сказал Уиткофф.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что, несмотря на заявления о нарушениях с обеих сторон, прекращение огня между Ираном и Израилем, «судя по всему, соблюдается».

До этого телеканал NBC, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) столкнулась с нехваткой некоторых видов ключевого вооружения и боеприпасов.

В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны». Американский лидер добавил, что перемирие будет «длиться вечно».

Ранее МИД Катара осудил удар Ирана по военной базе США.