Украинская блогерша предложила отдать РФ Харьков и Одессу

Украинская блогерша Анна Алхим в своем Telegram-канале предложила отдать России Харьков и Одессу, если на Украине хотят «запретить все российское».

«Отмените людей, говорящих на русском. Отмените пол-Украины, которые говорят на русском», — написала Алхим, добавив, что сейчас не время «карать» людей за русский язык, когда мир находится «на пороге третьей мировой» войны.

Она добавила, что в самой Украине при этом царит хаос.

До этого кандидат на должность языкового омбудсмена Украины актер и режиссер Александр Завальский заявил, что на Украине хотят заблокировать российские песни на музыкальных стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify.

21 июня Завальский заявил о необходимости решения языкового вопроса в стране «без лишнего шума и пиара». По его словам, социологи уже разработали концепцию, содержащую план по продвижению украинского языка. Завальский подчеркнул, что выступает за восстановление статуса украинского языка в рамках госполитики по украинизации.

Ранее Каллас призвала ЕС учить русский язык в случае прекращения помощи Украине.