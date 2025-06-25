На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинская блогерша предложила отдать РФ Харьков и Одессу

Украинская блогерша Анна Алхим предложила отдать России Харьков и Одессу
close
Andrey Zhernovoy/Shutterstock/FOTODOM

Украинская блогерша Анна Алхим в своем Telegram-канале предложила отдать России Харьков и Одессу, если на Украине хотят «запретить все российское».

«Отмените людей, говорящих на русском. Отмените пол-Украины, которые говорят на русском», — написала Алхим, добавив, что сейчас не время «карать» людей за русский язык, когда мир находится «на пороге третьей мировой» войны.

Она добавила, что в самой Украине при этом царит хаос.

До этого кандидат на должность языкового омбудсмена Украины актер и режиссер Александр Завальский заявил, что на Украине хотят заблокировать российские песни на музыкальных стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify.

21 июня Завальский заявил о необходимости решения языкового вопроса в стране «без лишнего шума и пиара». По его словам, социологи уже разработали концепцию, содержащую план по продвижению украинского языка. Завальский подчеркнул, что выступает за восстановление статуса украинского языка в рамках госполитики по украинизации.

Ранее Каллас призвала ЕС учить русский язык в случае прекращения помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами